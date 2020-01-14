2020-01-14T00:25:04+03:00
Общество

Северный ветер и снег, в Приморье местами -34°C

Поле повышенного атмосферного давления влияет на погоду в крае
Милана СОКОЛ
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В некоторых районах Приморья снег, температура до -34°CВ некоторых районах Приморья снег, температура до -34°CФото: Милана СОКОЛ
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Ветряную и довольно морозную погоду обещают синоптики во вторник в Приморье. По прогнозам специалистов, в крае облачно, местами возможен снег. Температура воздуха ночью в некоторых районах-11...-34°C, днем -6...-17°C.

14 января погоду в регионе определяет поле повышенного атмосферного давления. Как сообщает портал «Примпогода», в столице Приморья осадков не ожидается. В городе ожидается северный, северо-западный, умеренный до сильного ветер. Ночью столбики термометров упали до -14...-16°С, днем потеплеет до -8...-10°С.

Крепкий мороз ударил в ночные часы по Уссурийску, там -26...-28°C. В дневное время специалисты прогнозируют -8...-10°C. В городе переменная облачность, без осадков, будет дуть северный, северо-западный, умеренный ветер.

Без осадков сегодня и в приморской Находке. Ожидается ветер северный, северо-западный, умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -4...-6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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