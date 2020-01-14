Выбивали признание: оперов уголовного розыска Приморья обвиняют в применении насилия

14 Янв. 2020 2020-01-14T03:14:43+03:00

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Специалисты следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудников полиции. Стражей правопорядка обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, блюстители закона выбивали признание от подозреваемого в угоне авто. Теперь полицейские сами окажутся на скамье подсудимых, им грозит внушительный тюремный срок.

Фигурантами уголовного дела стали оперуполномоченные отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорте отдела уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Артему. История началась еще в августе 2018 года, когда в кабинет к борцам за правду попал подозреваемый в угоне автомобиля. Пытаясь получить пояснения, сотрудники переусердствовали с прилагаемыми усилиями, в итоге пострадавший заявил о побоях и применении cпецсредств в отношении него. По сообщению пресс-службы СУ СК России по Приморью, на данный момент специалисты собрали достаточно доказательств вины полицейских. Уголовное дело уже направлено в суд.

– По результатам судебного разбирательства будет рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Артему. В случае установления вины сотрудники понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности ,– отметили специалисты пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU