Биба и Боба: комичная ситуация в автосервисе прославила мастеров на все Приморье

14 Янв. 2020 2020-01-14T02:49:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Героями видеозаписи, опубликованной в популярном автомобильном сообществе Приморья, стали два работника автосервиса. Винтика и Шпунтика, или Бибу и Бобу, как их уже окрестили местные жители, подвел профессионализм. Не исключено также, что причиной комичной ситуации при разборе машины стало банальное отсутствие оборудование. Так или иначе, но видео прославило ребят.

На кадрах отчетливо видно, что мастера всеми силами пытаются снять тяжелый подрамник с авто на подъемнике. При этом специальное оборудование в сервисе, по всей видимости, отсутствует. Один из трудяг опасно подлезает под Honda CR-V, к тому же накидывает на плечи тяжелую деталь. Напарник в это время вооружается молотком, желая помочь товарищу, быстрее отсоединить конструкцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754529" frameborder="0"></iframe> Случай в автосервисе попал на видео.Видео: dpskontrol125rus

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Комичности обнародованному видео прибавляет задорный смех за кадром. В каком именно автосервисе снято видео, не озвучивается. Ну судя по регистрационному знаку, речь идет о Приморье. Некоторые местные жители в социальных сетях даже признали героев истории.

ИСТОЧНИК KP.RU