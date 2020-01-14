2020-01-14T03:01:39+03:00
Общество

Корыстный чиновник из-за взятки в крупном размере рискует оказаться за решеткой в Приморье

Уголовное дело уже направлено в суд, следующая станция – приговор
Кристина ГРИН
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Ему грозит штраф в размере - 4 миллионов рублей.Ему грозит штраф в размере - 4 миллионов рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Уссурийска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении приморского чиновника. На скамье подсудимых вскоре окажется глава Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района. Как ни странно, обвиняют представителя власти во взятке, притом - в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновник помог компании ОО О «Нефрит ДВ» одержать победу в аукционе на право заключения договора аренды участка площадью 180 тысяч квадратных метров. Глава поселения устранил всех соперников за скромное вознаграждение в размере – 600 тысяч рублей.

В итоге в отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки главой органа местного самоуправления в крупном размере»

- Денежные средства глава поселения получал через посредника, который также обвиняется в рамках настоящего уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере), - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Корыстный чиновник из-за взятки в крупном размере рискует оказаться за решеткой в Приморье
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