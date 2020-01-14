Волонтеры ищут зеленоглазую девочку, загадочно пропавшую на прошлой неделе в Уссурийске

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:04:53+03:00

Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Галину или знаете, где она может находиться. Фото: Примпоиск.

О местонахождении ребенка до сих пор ничего неизвестно

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14-летняя Галина ушла из дома в Уссурийске 12 января примерно в два часа дня. Домой девочка, к сожалению, так и не вернулась. До сих пор о ее местоположении ничего неизвестно. Родственники обратились за помощью к волонтерам. Активисты «Примпоиска» просят посодействовать жителей региона.

Была одета: синий пуховик ниже колена с капюшоном с опушкой, штаны джиггеры цвета хаки, шапка вязаная с бубоном белого цвета, обувь «угги» черного цвета.

Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Галину или знаете, где она может находиться.

Если вы обладаете, какой-либо информацией о девочке позвоните по телефонам: 8 (4234)-32-30-31 - ОВД России по г. Уссурийск или 02, 102 – полиция 8 914 721 22 32 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU