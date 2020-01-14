Без судимостей: в Приморье объявлен набор в туристическую полицию

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:37:25+03:00

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Вакантные места появились в УМВД по Приморскому краю. Ведомство объявило о наборе в специализированный взвод туристической полиции. Главной задачей будущих сотрудников станет обеспечение безопасности иностранных граждан на территории региона и оказание им необходимой помощи.

Работать взвод начнет с 1 февраля 2020 года. Отличить их от других правоохранителей можно будет по повязке на руке, на которой будут надписи на русском и английском языках.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в обязанности туристической полиции будут входить: обеспечение комфорта и безопасности иностранцев во время их пребывания в регионе, патрулирование пеших зон, консультация туристов, а также оперативное реагирование на противоправные действия в отношении них.

Попасть в специализированный туристический взвод не так-то просто. Нужно отвечать определенным требованиям. Сперва все претенденты пройдут подготовку, которая включает в себя курсы иностранных языков и обучение правил общения с туристами.

Требования к кандидатам:

• отсутствие судимостей;

• образование не ниже полного среднего с обязательным знанием иностранных языков (приветствуется знание японского, китайского или корейского языков);

• годные по состоянию здоровья;

• прошедшие срочную службу в ВС РФ.

По вопросам трудоустройства кандидатам предлагают обращаться в полк патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Владивостоку по телефонам: 8 (423) 265 53 53; 265 53 57.

ИСТОЧНИК KP.RU