Владивосток и осетинский Цхинвал хотят побратоваться

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:23:52+03:00

Министр иностранных дел Южной Осетии запланировал в рамках поездки обсудить этот вопрос с местными представителями власти

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13 января Дмитрий Медоев, Министр иностранных дел Республики Южная Осетия, полетел в служебную командировку во Владивосток. В рамках поездки он намерен встретиться с руководством дальневосточной столицы, чтобы обсудить перспективы развития сотрудничества между двумя регионами.

Одним из главных вопросов встречи станет подписание Протокола об установлении побратимских отношении Владивостока и Цхинвала. Не так давно Министерство иностранных дел Южной Осетии получило письмо с таким содержанием от мэрии.

- Подписание Протокола послужит укреплению дружеских связей между городами и расширению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, - отмечают в пресс-службе МИД Южной Осетии. - Кроме того, Договор об установлении побратимских отношений уже подписан между городами Владикавказ и Владивосток в 2009 году.

Служебная поездка Министра продлится до 17 января.

ИСТОЧНИК KP.RU