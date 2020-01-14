2020-01-14T07:24:34+03:00
Общество

Лайнер - музей: голландец Westerdam откроет круизный сезон 2020 года в Приморье

Судно с двумя тысячами пассажиров посетит Владивосток уже этой весной
Кристина ГРИН
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Гордость лайнера - коллекция произведений искусств. Фото: Александр Сафронов (Правительство Приморского края)Гордость лайнера - коллекция произведений искусств. Фото: Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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19 апреля 2020 года в Приморском крае стартует круизный сезон. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, первооткрывателем весной станет голландец Westerdam, который путешествует под флагом Королевства Нидерланды. На лайнере 11 палуб, теннисный корт, бассейн, «улицы» с магазинами и бутиками. Судно в дальневосточной столице не впервые, теперь ему выпала честь «перерезать красную ленточку».

По информации Владивостокского морского терминала, круизный сезон возьмет начало в японском порту Йокогама. Вместимость голландца – больше двух тысяч пассажиров. Есть все основания полагать, что на борту лайнера будут туристы как из англоязычных стран, так и из Стран восходящего солнца.

Напомним, что гордость лайнера - коллекция произведений искусств. На выставке представлены изображения исторических голландских кораблей. Вместе с тем путешественники смогут увидеть коллекцию известняковых фигурок из Эквадора, которым больше 5 тысяч лет, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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