Епархия отказывается комментировать иск за недостроенный храм в центре Владивостока

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:06:25+03:00

На освящение собора может прибыть сам патриарх Кирилл Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

На церковнослужителей подали в суд строители-банкроты, они требуют вернуть почти 350 миллионов рублей

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С Владивостокской епархии требуют взыскать 350 миллионов рублей за возведение собора на центральной площади города. Компания, некогда занимавшаяся строительными работами, подала иск, рассказав о дебиторской задолженности церковнослужителей. Позиция последних в этой ситуации остается неизвестна – епархия отказалась комментировать дело.

Главное военное строительное управление № 6 подало в Арбитражный суд Хабаровского края (подрядчик зарегистрирован в Хабаровске) иск о взыскании с Владивостокской епархии денег за постройку Спасо-Преображенского кафедрального собора.

- Мы просим взыскать с Владивостокской епархии Русской православной церкви Московского патриарха 349,7 миллиона рублей. Эта сумма образовалась в рамках договора подряда на строительство объекта. Задолженность могут подтвердить бухгалтерские документы, - рассказывают представители истца.

Также в компании уточнили, что из стоимости выполненных ГВСУ 6 и принятых заказчиком работ, оплачены лишь 8,2 миллиона.

Согласно картотеке, судебное дело было возбуждено 31 декабря 2019 года. Дату предварительного заседания ещё не назначили.

Спасо-Преображенский кафедральный собор станет самым крупным в Приморье и сможет вмещать более двух тысяч верующих. Напомним, что достроить объект планируют в текущем году. За него взялся уже другой подрядчик - «Ремонтно-строительная компания КФК». Визуально собор выглядит практически готовым. А на сайте Владивостокской епархии все еще рассказывают каждому посетителю о возможности стать храмостроителем: купить «именной кирпич» или же просто пожертвовать средства любым способом.

ИСТОЧНИК KP.RU