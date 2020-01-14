2020-01-14T09:06:32+03:00
Общество

Больше 500 миллионов рублей попросят у Москвы власти Приморья на поселок для ученых

По словам губернатора региона, завершить строительство ЖСК «Остров» планируют в 2021-2022 годах
Кристина ГРИН
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В 2020 году будет возобновлено строительство 49 коттеджей и 8 домов. На эти нужды и необходима неприлично крупная сумма денег. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)В 2020 году будет возобновлено строительство 49 коттеджей и 8 домов. На эти нужды и необходима неприлично крупная сумма денег. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Олег Кожемяко встретился с пайщиками жилищно-строительного кооператива «Остров» и рассказал о том, как власть поможет им урегулировать проблему с получением жилья. По словам губернатора Приморского края, сейчас ведется активная работа по созданию проектно-сметной документации. Вместе с тем, уже проведена предварительная оценка состояния объектов, в связи с чем было принято решение разбить процесс на несколько этапов. 38 коттеджей уже практически готовы, для завершения работ требуется еще 5-6 миллионов рублей. Строительство этих объектов будет завершено уже в этом году.

По информации пресс-службы правительства региона, в 2020 году будет возобновлено строительство еще 49 коттеджей и 8 домов. На эти нужды необходимо уже больше 550 миллионов рублей. Чтобы такая сумма была выделена федеральными властями, в адрес Дмитрия Медведева будет направлено письмо. Полностью ввести в эксплуатацию здания планируют в 2021-2022 годах.

- Скажу прямо, мы не волшебники и решить в одночасье весь клубок проблем, которые не решались годами, невозможно, так же, как и нельзя взять и достроить все 252 дома одновременно, как этого хотелось бы всем пайщикам. Но краевая власть начала эту работу, есть определенный алгоритм действий. И вместе с вами, федеральными структурами мы приложим все усилия, чтобы вы смогли въехать в свои долгожданные дома», – обратился к членам кооператива Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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