2020-01-14T09:53:26+03:00
Общество

Мяса не будет: жителей Приморья лишили 17 тонн баранины из Исландии

Партию решили вернуть обратно из-за отсутствия ветеринарного сертификата
Кристина ГРИН
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Ветеринарно-санитарных требованиях, которые не были соблюдены.Ветеринарно-санитарных требованиях, которые не были соблюдены.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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При ввозе во Владивосток замороженной баранины из Исландии сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения. Речь о ветеринарно-санитарных требованиях, которые не были соблюдены. В итоге 17 тонн мяса решили отправить обратно в страну экспортера.

Как оказалось, баранина хранилась на складе во Владивостоке в замороженном виде. При осмотре туш специалист установил, что в международном сертификате была указана дата выработки товара 4-12 октября 2019 года. Однако выяснилось, дата составления самого сертификата – 25 октября 2011 года.

- Из этого следует, что на данный подконтрольный госветнадзору товар отсутствует ветеринарный сертификат, выданный компетентным органом страны-экспортера подконтрольного товара, - отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что на основании законодательства было принято решение вернуть 17 тонн баранины обратно в Исландию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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