2020-01-14T10:36:52+03:00
Общество

Ночи холоднее, дни теплее: синоптики рассказали о погоде в Владивостоке на предстоящую неделю

На большей части регионе обойдется без осадков
Кристина ГРИН
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Дневные температуры варьируются в пределах -6 -9 градусов.Дневные температуры варьируются в пределах -6 -9 градусов.Фото: Алексей ФОКИН
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Стабильно – так можно описать погоду в Приморском крае в эти дни одним словом. Снега, для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, не будет. Небольшие осадки пройдут лишь в центральных районах региона. Максимальные температуры воздуха в пределах -6 -17 градусов. Как отмечают синоптики, особых изменений на этой неделе не будет.

Однако в ночь на 15 января отрог азиатского антициклона усилится. В крае будет ясно, окрепнут морозы.

- Днем антициклон ослабеет, в нижней тропосфере холодная воздушная масса будет трансформироваться в сторону тепла, поэтому день ожидается теплее на 2 - 5 градусов, чем 14 января, - отмечают на портале Примпогода. -На юге местами возможны оттепели. Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки по-прежнему ясно.

Так ночи станут холоднее, температуры воздуха опустятся на 1-3 градуса. Дневные варьируются в пределах -6 -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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