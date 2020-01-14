Прокуратура Приморья помогла моряку получить больше 3 тысяч долларов США

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:17:29+03:00

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Член экипажа морского судна обратился в прокуратуру с жалобой на то, что компания-судовладелец, работающая под флагом Тоголезской Республики, не выплатила ему заработную плату. В итоге надзорное ведомство нашло основание для вмешательства в произошедшее, так как это - классический пример нарушения работодателем трудовых прав моряка. Да и сумма, о которой шла речь, довольно внушительная - 3,5 тысячи долларов США (больше 210 тысяч рублей).

- Ответчик, не дожидаясь судебного решения и опасаясь возможности принятия в отношении компании санкций по ограничению выхода судов из российских портов, выплатил моряку положенные денежные средства на общую сумму свыше 3,5 тысяч долларов США, - отметили в пресс-службе ДВТП.

Вместе с тем, в надзорном ведомстве отмечают, что подобных случаев в прошлом году было предостаточно. Благодаря вмешательству прокуратуры недобросовестные работодатели погасили задолженности по заработной плате на сумму больше 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU