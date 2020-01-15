2020-01-15T00:51:20+03:00
Общество

5 дней на спасение: жители Приморья обеспокоены судьбой пары белых лебедей

Жизнь птиц, не улетевших на юг, сейчас зависит от чиновников [фото]
Милана СОКОЛ
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Грациозные птицы не улетели из Приморья в теплые края. Фото: dpscontrolГрациозные птицы не улетели из Приморья в теплые края. Фото: dpscontrol
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Жители Приморья обеспокоены судьбой пары белых лебедей, которые по какой-то причине не улетели из региона на юг. Редкие птицы остались на зимовку в устье Речицы Шкотовского района. Пернатых подкармливают, но на реке стремительно встает лед, поэтому места для привычной жизни у пары практически не осталось. Обеспокоенные жители края обратились за помощью в приморский Сафари-парк, специалисты которого готовы предоставить временный кров и уход гостям. Однако на отлов прекрасных птиц необходимо официальное разрешение, заявка рассматривается в течение 5 дней. Жители края уверены, что промедление может стоить жизни лебединой семьи.

По словам очевидцев, пернатых постоянно подкармливают. На реке много рыбаков, поэтому птицам перепадает свежий улов. Из-за быстрого становления льда, в водоеме остается все меньше места для привычного образа жизни редких птиц. Именно поэтому жители края обратились к специалистам Сафари-парка.

Водоем стремительно замерзает. Фото: dpscontrol

Водоем стремительно замерзает. Фото: dpscontrol

– Коллектив готовы взять лебедей на зимнюю передержку, но на их отлов требуется разрешение Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. В ведомстве нам ответили, что наша заявка принята и будет рассмотрена в течение 5-ти ней. Очень переживаем, что за столь длительное время рассмотрения заявки и принятия решения, лебеди могут погибнуть от хищников или живодеров,– поделились обеспокоенные очевидцы в социальных сетях.

Через интернет приморцы обратились в ответственную инстанцию, с просьбой ускорить процесс рассмотрения заявки ради безопасности птиц.

– Департамент по охране! Вся страна просит, успейте за 3 дня. Промедление грозит гибели этих прекрасных птиц!,– констатируют пользователи социальных сетей.

Жители Приморья обеспокоены судьбой лебединой семьи. Фото: dpscontrol

Жители Приморья обеспокоены судьбой лебединой семьи. Фото: dpscontrol

ИСТОЧНИК KP.RU

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