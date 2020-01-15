Муж рано вернулся: голый парень искал помощи на дороге в Приморье
Нагишом и в тапках, именно так предстал перед жителями Уссурийска молодой мужчина, бегающий по дороге. Явно взволнованный парень довольно атлетического телосложения, кидался к проезжающим авто, прося помощи у водителей. Нестандартная ситуация стала поводом для шуток жителей Приморья.
Видео, распространенное в интернете, набирает популярность, обрастая веселыми комментариями.
Забег нагишом по дороге в Приморье.Видео: reality_vdk
– Может у любовницы муж с командировки раньше обычного вернулся. А вы рассекретили парня,– отшучиваются пользователи социальных сетей.
Среди популярных версий произошедшего были и рассуждения о споре. Но большинство комментаторов уверены, что молодой человек находился под действием каких-то препаратов, именно поэтому вышел на улицу голый.
Некоторые приморцы отнеслись довольно серьезно к увиденному.
– Мне вообще показалось, что он подбегая к такси, помощи просит,– отметила жительница Приморья.
ИСТОЧНИК KP.RU