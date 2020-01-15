2020-01-15T01:27:03+03:00
Общество

Муж рано вернулся: голый парень искал помощи на дороге в Приморье

Местных жителей ситуация позабавила [видео]
Милана СОКОЛ
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Странного парня запечатлели очевидцы. Фото: print screen видеоСтранного парня запечатлели очевидцы. Фото: print screen видео
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Нагишом и в тапках, именно так предстал перед жителями Уссурийска молодой мужчина, бегающий по дороге. Явно взволнованный парень довольно атлетического телосложения, кидался к проезжающим авто, прося помощи у водителей. Нестандартная ситуация стала поводом для шуток жителей Приморья.

Видео, распространенное в интернете, набирает популярность, обрастая веселыми комментариями.

Забег нагишом по дороге в Приморье.Видео: reality_vdk

– Может у любовницы муж с командировки раньше обычного вернулся. А вы рассекретили парня,– отшучиваются пользователи социальных сетей.

Среди популярных версий произошедшего были и рассуждения о споре. Но большинство комментаторов уверены, что молодой человек находился под действием каких-то препаратов, именно поэтому вышел на улицу голый.

Некоторые приморцы отнеслись довольно серьезно к увиденному.

– Мне вообще показалось, что он подбегая к такси, помощи просит,– отметила жительница Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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