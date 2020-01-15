Часть Владивостока сегодня останется без света

15 Янв. 2020 2020-01-15T02:54:21+03:00

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Совсем скоро некоторые жители Владивостока останутся без света. Подача электричества в дома будет прекращена из-за плановых отключений, о которых предупреждают специалисты МУПВ ВПЭС. Согласно данным компании, перебои с электричеством начнутся в 9:00.

Длительность каждого отключения займет от 2-х до 8-ми часов, в зависимости от сложности запланированных на линии работ. По сообщению ВПЭС, электричество отключат последующим адресам:

Нейбута: 87;

Проспект Острякова: 49;

Печорская: 2, 2А;

Подъемная: 27, 29/3, 29 квартиры 1,2; 33, 35-40, 40А, 41, 43, 57/82 м на восток;

Полуденная: 1, 10, 12, 14 квартиры 1-6, 8;

Постышева: 3, 5, 7А;

Уютная: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14А, 24, 26, 28, 30 квартиры 1,2; 32, 33, 42;

Черняховского: 3.

ИСТОЧНИК KP.RU