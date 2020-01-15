2020-01-15T02:58:24+03:00
Происшествия

Объездная трасса Владивостока встала, большегрузы не могут проехать из-за ДТП

На скользкой дороге в очередной раз массовые столкновения авто [видео]
Милана СОКОЛ
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На объездной трассе образовалась масштабная пробка из-за ДТП. Фото: dpskontrol_125rusНа объездной трассе образовалась масштабная пробка из-за ДТП. Фото: dpskontrol_125rus
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Сразу несколько аварий произошло утром, 15 января, на объездной трассе Владивостока. Из-за массовых столкновений, движение в сторону города на дороге «Патрокл – Седанка – Де-Фриз» оказалось практически парализовано. Автомобилистам стоит задуматься о путях объезда.

Большегрузы встали на объездной трассе Владивостока.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

Участниками первой аварии стали Mazda Axela и Toyota Crown. От удара автомобили раскидало по проезжей части, поэтому движение оказалось крайне затруднено. Миновать аварийный участок могут далеко не все. В считанные минуты на полосах в направлении города образовалась внушительная пробка.

Крупногабаритные машины не могут проехать из-за аварии.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

Тем, кому посчастливилось проехать первый участок, предстоит новое испытание неподалеку. Очередной транспортный затор образовался на объездной из-за следующего столкновения. Участниками массового ДТП, под мостом на развилке в районе Патрокла, в этот раз стали 3 автомобилиста. По свидетельствам очевидцев, трасса очень скользкая.

Два ДТП подряд осложнили движение по трассе во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

Общая загруженность дорог приморской столицы на данный момент оценивается сервисом «Яндекс.Карты» в 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Объездная трасса Владивостока встала, большегрузы не могут проехать из-за ДТП
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