Объездная трасса Владивостока встала, большегрузы не могут проехать из-за ДТП
Сразу несколько аварий произошло утром, 15 января, на объездной трассе Владивостока. Из-за массовых столкновений, движение в сторону города на дороге «Патрокл – Седанка – Де-Фриз» оказалось практически парализовано. Автомобилистам стоит задуматься о путях объезда.
Большегрузы встали на объездной трассе Владивостока.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ
Участниками первой аварии стали Mazda Axela и Toyota Crown. От удара автомобили раскидало по проезжей части, поэтому движение оказалось крайне затруднено. Миновать аварийный участок могут далеко не все. В считанные минуты на полосах в направлении города образовалась внушительная пробка.
Крупногабаритные машины не могут проехать из-за аварии.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ
Тем, кому посчастливилось проехать первый участок, предстоит новое испытание неподалеку. Очередной транспортный затор образовался на объездной из-за следующего столкновения. Участниками массового ДТП, под мостом на развилке в районе Патрокла, в этот раз стали 3 автомобилиста. По свидетельствам очевидцев, трасса очень скользкая.
Два ДТП подряд осложнили движение по трассе во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus
Общая загруженность дорог приморской столицы на данный момент оценивается сервисом «Яндекс.Карты» в 5 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU