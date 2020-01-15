2020-01-15T03:59:41+03:00
Происшествия

Выживший: неизвестный гражданин выпал из окна и приземлился на машину во Владивостоке

Мужчина находится в тяжелом состоянии
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мужчина приземлился на автомобиль Toyota одной из жительниц домаМужчина приземлился на автомобиль Toyota одной из жительниц домаФото: Иван ВИСЛОВ
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Свидетелями страшного ЧП стали жители многоэтажки по улице Станюковича. Мужчина выпал из окна шестого этажа прямиком на припаркованную рядом машину. Врачей вызвали местные жители, которые услышали душераздирающий крик.

Мужчина приземлился на автомобиль Toyota одной из жительниц дома. Прибывшие на место врачи забрали Николая (имя изменено - прим. ред.) в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации. Хозяйка машины вызвала полицию, чтобы зафиксировать ущерб и взыскать его со страховой компании.

Как сообщил источник в силовых структурах региона, полиция по данному факту проводит проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, по какой причине мужчина выпал из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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