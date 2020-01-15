Гениталии в «заброшках» показывал детям взрослый бестыдник во Владивостоке

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:05:24+03:00

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Мужчина во Владивостоке пойдет под суд за демонстрацию самых сокровенных частей тела. В октябре Игорь (имя изменено – прим. ред.) оголялся перед детьми и показывал места, которые явно не должны видеть глаза малышей. Теперь любителю раздеваться грозит до 20 лет колонии.

Первых жертв 46-летний Игорь нашел 1 октября 2019 года на улице Калинина возле гаражей, где почти не ходят люди. Срам и стыд мужчина показывал нескольким детям в возрасте 10-12 лет. Уже на следующий день Игорь снова оголился в присутствии несовершеннолетних, но уже в заброшенном здании на Липовой улице.

Мягко говоря странного мужчину дети сняли на видео и выложили в осцсети. Кадрами заинтересовались следователи, которые организовали доследственную проверку. Как результат – возбужденное уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних, не достигших 14-летнего возраста».

- Подозреваемый был установлен и задержан в те же сутки (3 октября). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU