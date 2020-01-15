«Он шел посреди дороги»: на федеральной трассе насмерть сбили пенсионера из Владивостока

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:05:17+03:00

Мужчина, по словам водителя, сам бросился под колеса машины

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На автодороге Хабаровск – Владивосток произошло смертельное ДТП – иномарка сбила пенсионера. Обстоятельства аварии довольно странные: мужчина шел посреди проезжей части в сторону дальневосточной столицы и, со слов водителя, сам кинулся под колеса авто.

ЧП случилось вечером на 599 километре дороги «Уссури». Водитель на «Тойота Виста» ехал в сторону Хабаровска, как вдруг перед ним «вырос» 65-летний пенсионер. Шофер со стажем вождения 18 лет не успел ничего сделать и сбил мужчину насмерть.

- ДТП произошло в темное время суток на участке, где не предусмотрено искусственное освещение. Дорожное покрытие - сухой асфальт. Состояния опьянения у 33-летнего водителя не выявлено, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве добавили, что по факту смертельного ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU