Это страшная болезнь: пенсионер из Приморья не помнит, где он живет
В полицейский участок Артема обратился Владимир Репетя, 1955 года рождения. Мужчина не может найти дорогу домой. Иван Владимирович вспомнил, что раньше жил в Уссурийском городском округе, в поселке Кондратовка, адрес в Артеме пенсионер назвать не смог.
Пользователи социальных сетей с сочувствием отнеслись к пожилому человеку.
– Это страшная болезнь. Часто стала встречаться. Прямо беда! Деменция и Альцгеймера прогрессируют, – отмечают жители края.
Приморцы желают поскорее найти родных мужчине, отмечая, что в подобных случаях близких стоит впредь позаботиться о пожилом человеке.
– Нужно положить в карман, или пришить к одежде адрес. Можно сделать специальные браслет или жетон с данными, чтобы человек знал куда возвращаться, – делятся советами пользователи интернета.
Присмотритесь к фото пенсионера, возможно вы знаете его родственников и сможете помочь человеку, оказавшемуся в неприятной жизненной ситуации. Информацию о нем можно сообщить в отдел полиции в Артеме, расположенный на Интернациональной, 83, или по телефону: 8 (423) 374-72-47.
ИСТОЧНИК KP.RU