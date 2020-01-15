Это страшная болезнь: пенсионер из Приморья не помнит, где он живет

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:27:37+03:00

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В полицейский участок Артема обратился Владимир Репетя, 1955 года рождения. Мужчина не может найти дорогу домой. Иван Владимирович вспомнил, что раньше жил в Уссурийском городском округе, в поселке Кондратовка, адрес в Артеме пенсионер назвать не смог.

Пользователи социальных сетей с сочувствием отнеслись к пожилому человеку.

– Это страшная болезнь. Часто стала встречаться. Прямо беда! Деменция и Альцгеймера прогрессируют, – отмечают жители края.

Приморцы желают поскорее найти родных мужчине, отмечая, что в подобных случаях близких стоит впредь позаботиться о пожилом человеке.

– Нужно положить в карман, или пришить к одежде адрес. Можно сделать специальные браслет или жетон с данными, чтобы человек знал куда возвращаться, – делятся советами пользователи интернета.

Присмотритесь к фото пенсионера, возможно вы знаете его родственников и сможете помочь человеку, оказавшемуся в неприятной жизненной ситуации. Информацию о нем можно сообщить в отдел полиции в Артеме, расположенный на Интернациональной, 83, или по телефону: 8 (423) 374-72-47.

ИСТОЧНИК KP.RU