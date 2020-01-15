Мальчик на тюбинге получил серьезную травму головы в Приморье
В Дальнегорске 11-летний мальчик катался на тюбинге и упал. Ребенок сильно ударился головой, школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. В деле разбирается полиция.
Мальчик катался с горки в районе дома номер 16 по Набережной улице. Ребенок вылетел из «ватрушки» и получил травму, сейчас он находится в реанимации Дальнегорской больницы. Выяснилось, что горка была не оборудована для подобных зимних развлечений.
- В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ведомство обращается к жителям региона, обладающих информацией о происшествии, обратиться в МОМВД России «Дальнегорский» по телефону 8 (42373) 32589.
ИСТОЧНИК KP.RU