Мальчик на тюбинге получил серьезную травму головы в Приморье

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:44:36+03:00

Мальчик катался с горки в районе дома номер 16 по Набережной улице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Дальнегорске 11-летний мальчик катался на тюбинге и упал. Ребенок сильно ударился головой, школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. В деле разбирается полиция.

Мальчик катался с горки в районе дома номер 16 по Набережной улице. Ребенок вылетел из «ватрушки» и получил травму, сейчас он находится в реанимации Дальнегорской больницы. Выяснилось, что горка была не оборудована для подобных зимних развлечений.

- В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ведомство обращается к жителям региона, обладающих информацией о происшествии, обратиться в МОМВД России «Дальнегорский» по телефону 8 (42373) 32589.

ИСТОЧНИК KP.RU