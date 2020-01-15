Алкоголь как двигатель взяток: экс-чиновница администрации Приморья 25 раз получила мзду от бизнесменов
В 2018 году в администрации Приморья завелся нечистый на руку сотрудник. Им оказался ни кто иной, как заместитель директора департамента лицензирования и торговли. Женщину обвиняют в 25 эпизодах получения взятки.
Следствие считает, что в 2018 году на тот момент высокопоставленная чиновница решала вопросы за предпринимателей, которые торговали алкоголем. А именно экс-замглавы помогала бизнесменам в части прекращения административного производства либо о замене административного штрафа на предупреждение. Сумма взятки – от 15 до 200 тысяч рублей. Также, по версии следствия, чиновница брала мзду за выдачу разрешений на торговлю алкоголем.
- Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение взятки». Материалы в настоящее время рассматриваются в суде, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
Бывшей чиновнице грозит срок до 12 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU