2020-01-15T11:21:34+03:00
Происшествия

Алкоголь как двигатель взяток: экс-чиновница администрации Приморья 25 раз получила мзду от бизнесменов

Предприниматели платили госслужащей до 200 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Бывшей чиновнице грозит срок до 12 лет колонииБывшей чиновнице грозит срок до 12 лет колонииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В 2018 году в администрации Приморья завелся нечистый на руку сотрудник. Им оказался ни кто иной, как заместитель директора департамента лицензирования и торговли. Женщину обвиняют в 25 эпизодах получения взятки.

Следствие считает, что в 2018 году на тот момент высокопоставленная чиновница решала вопросы за предпринимателей, которые торговали алкоголем. А именно экс-замглавы помогала бизнесменам в части прекращения административного производства либо о замене административного штрафа на предупреждение. Сумма взятки – от 15 до 200 тысяч рублей. Также, по версии следствия, чиновница брала мзду за выдачу разрешений на торговлю алкоголем.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение взятки». Материалы в настоящее время рассматриваются в суде, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Бывшей чиновнице грозит срок до 12 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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