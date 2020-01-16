Синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки в Приморье

16 Янв. 2020 2020-01-16T00:23:17+03:00

Во Владивостоке снег сегодня не выпадет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На температуру воздуха в крае влияет гребень азиатского антициклона

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На приморскую погоду 16 января влияет гребень азиатского антициклона. В крае стоит переменная облачность, преимущественно без осадков. Преимущественно умеренные ветра берут направления с севера и северо-запада. По данным синоптиков портала "Примпогода", температура воздуха -2...-13 градусов.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, осадков не ожидается. Северный и северо-западный ветер в течение для будет расходиться от умеренного до сильного. Температура воздуха -7...-9 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, на небе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9 градусов.

В Находке обойдется без осадков. Умеренный ветер направляется с севера и северо-запада. Температура воздуха -3...-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU