Разносчик рекламы во Владивостоке зашел в подъезд, положил листовки и пописал

16 Янв. 2020 2020-01-16T01:24:26+03:00

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Распространитель рекламных листовок 13 января справил нужду прямо в подъезде дома на улице Нейбута во Владивостоке. Действия "писающего мальчика" зафиксировала установленная на месте камера видеонаблюдения. Жильцы пострадавшего дома вместе с наглядным доказательством обратились к депутату ЗСПК Дмитрию Новикову с просьбой найти молодого человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754945" frameborder="0"></iframe> Молодой человек пописал в подъезде. Источник: novikov_stalker.! другой источник

Со слов жильцом, разносчик, пописавший между этажами, распространял рекламные листовки компании "Корпорация уюта" и объявления о замене водомерных счетчиков.

- Мы связались с представителями компании "Корпорация уюта". В телефонном разговоре они сообщили, что знают о "писающем" распространителе и сейчас разбираются с фирмой, нанятой для распространения рекламной продукции. Но назвать организацию они отказались, ссылаясь на деловой этикет, - рассказал Дмитрий Новиков.

Вскоре с депутатом сам связался мужчина, назвавшийся Александром, и сказал, что он является представителем компании-распространителя. Клятвенно пообещал все отмыть, но не руками виновника. Для полного обеления своей репутации организация решила воспользоваться услугами клининговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU