Разносчик рекламы во Владивостоке зашел в подъезд, положил листовки и пописал
Распространитель рекламных листовок 13 января справил нужду прямо в подъезде дома на улице Нейбута во Владивостоке. Действия "писающего мальчика" зафиксировала установленная на месте камера видеонаблюдения. Жильцы пострадавшего дома вместе с наглядным доказательством обратились к депутату ЗСПК Дмитрию Новикову с просьбой найти молодого человека.
Молодой человек пописал в подъезде. Источник: novikov_stalker.! другой источник
Со слов жильцом, разносчик, пописавший между этажами, распространял рекламные листовки компании "Корпорация уюта" и объявления о замене водомерных счетчиков.
- Мы связались с представителями компании "Корпорация уюта". В телефонном разговоре они сообщили, что знают о "писающем" распространителе и сейчас разбираются с фирмой, нанятой для распространения рекламной продукции. Но назвать организацию они отказались, ссылаясь на деловой этикет, - рассказал Дмитрий Новиков.
Вскоре с депутатом сам связался мужчина, назвавшийся Александром, и сказал, что он является представителем компании-распространителя. Клятвенно пообещал все отмыть, но не руками виновника. Для полного обеления своей репутации организация решила воспользоваться услугами клининговой службы.
ИСТОЧНИК KP.RU