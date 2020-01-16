2020-01-16T02:17:53+03:00
Общество

Нерадивая мать из Приморья заметила, что ее дочери нет дома, спустя два дня

До этого женщина вместе со своим сожителем устроила пьяную вечеринку
Ангелина КРОВИНА
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На мать девочки составили административный протоколНа мать девочки составили административный протоколФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Артема забрали 12-летнюю девочку из социально-опасных условий. Школьница регулярно находилась на пьяных вечеринках, которые устраивала ее мать в собственном доме. Как отметили в пресс-службе УМВД, женщина только спустя двое суток после изъятия ребенка пришла в школу, чтобы узнать, где же ее дочка.

В одной из квартир на улице Черноморской в городе Артеме устроили дебош. Приехавшие на место полицейские заметили, что среди нетрезвых взрослых сидит школьница и передали эту информацию инспектору ПДН.

- Придя в школу, инспектор побеседовала с ребенком. Девочка рассказала, что мать вместе с сожителем злоупотребляют алкогольными напитками. Чтобы обезопасить школьницу, ее решили поместить в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, - поделились в профильном ведомстве.

На 37-летнюю мать девочки чуть позже составили административный протокол за неисполнение своих родительских обязанностей по содержанию и воспитанию дочери. Все данные направили в административную комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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