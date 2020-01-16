2020-01-16T06:14:33+03:00
Происшествия

Прибыло 16 спасателей: во Владивостоке произошло возгорание в жилом доме

За полчаса специалистам удалось полностью ликвидировать огонь
Ангелина КРОВИНА
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Во Владивостоке произошел пожар на седьмом этаже жилого домаВо Владивостоке произошел пожар на седьмом этаже жилого домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из домов на проспекте Красного Знамени 15 января ближе к ночи произошел пожар. Как выяснили прибывшие на место спасатели, в квартире на седьмом этаже горел диван, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Благодаря грамотным действиям сотрудников, удалось избежать дальнейшего распространения огня.

Сигнал о возгорании в профильную службу города Владивостока поступил в 22.34 минуты. Спустя 9 минут на месте уже работали первые расчеты пожарных, в том числе и газодымозащитные звенья.

- В 23.04 минуты возгорание было локализовано, в 23.33 - полностью ликвидировано. К тушению привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники, - поделились в пресс-службе краевого управления.

Общая площадь распространения огня составила 5 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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