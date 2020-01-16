Не только маткапитал порадовал: Приморье истратит на 40% больше денег, поддерживая молодые семьи

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:59:18+03:00

На развитие семей в Приморье будут давать больше денег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в регионе действует 27 мер социальной поддержки для семей с детьми

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Власти Приморья собираются в 2020 году потратить на 40% больше денег на поддержку семей с детьми. В сравнении с прошлым годом - до 6,9 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба краевого правительства.

На сегодняшний день в регионе действуют 27 мер социальной поддержки для семей с детьми. Так, в крае есть ежемесячная выплата на первого ребенка для семей, в которых доход на каждого не превышает двух прожиточных минимумов (27 378 рублей). Существует единовременная денежная сумма, которую дают при рождении первенца (размером двух прожиточных минимумов и краевой доплаты к ней). Из бюджета выделяют деньги семьям с третьим и последующим ребенком.

В прошлом году в Приморье начали выплачивать региональный маткапитал на второго ребенка. Его размер составлял 30% от «стоимости» федерального семейного капитала.

В крае есть множество выплат многодетным семьям. Согласно данным приморского правительства, только за год на поддержку родителей и детей из краевого бюджета выделили 96 миллионов рублей. Помощь получают 6,3 тысячи человек.

Напомним, вчера, 15 января, Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию РФ с ежегодным Посланием. В ходе него глава государства заявил о получении материнского капитала за первенца и об увеличении суммы выплаты с рождением второго ребенка.

Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая рассказала о важности материальной поддержки, на которую могут рассчитывать семьи, вне зависимости от количества детей.

- Расширение категорий семей, которые имеют право на материнский капитал – важный и нужный шаг в части демографической политики. Это то, что позволит молодым семьям почувствовать реальную поддержку государства и принять решение о рождении первого ребенка, а также подготовиться к рождению второго, – уверена она.

ИСТОЧНИК KP.RU