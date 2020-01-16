2020-01-16T08:16:09+03:00
Общество

Восьмой очаг вируса африканской чумы выявили в Приморье

Болезнь продолжает убивать животных
Ангелина КРОВИНА
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Новый очаг африканской чумы обнаружили в ПриморьеНовый очаг африканской чумы обнаружили в ПриморьеФото: Юлия АЛЕХИНА
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Новый очаг вируса африканской чумы 14 января обнаружили на территории Пограничного района. Эксперты Россельхознадзора сделали вывод, исследовав образцы ДНК у двух диких кабанов, найденных в 4,5 километров от села Барано-Оренбургское. Государственная ветеринарная инспекция Приморского края введет ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

На территории края все еще остается восемь очагов вируса африканской чумы. Болезнь регистрируют на территории Пожарского, Красноармейского, Пограничного и Хорольского районов.

Напомним, что вирус, как утверждают специалисты Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, не опасен для здоровья людей, но из-за него гибнут свиньи, включая диких кабанов. Поэтому при выявлении признаков заболевания ведомство просит немедленно их об этом информировать. Сделать это можно по телефонам: 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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