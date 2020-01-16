2020-01-16T08:58:44+03:00
Происшествия

Пришлось таранить машины: массовое ДТП спровоцировал микроавтобус во Владивостоке

Автомобиль с отказавшими тормозами врезался в минивэн и Mercеdez с иностранцами, есть пострадавшие [фото]
Милана СОКОЛ
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Массовое ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса. Фото: AK_VDK, dps_vlМассовое ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса. Фото: AK_VDK, dps_vl
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Серьезное ДТП произошло 16 января в районе «Авангарда» во Владивостоке. Участниками столкновения стали сразу три авто, включая дорогостоящий Mercеdez-Benz, в котором, к слову, находились иностранные граждане. Виновником происшествия оказался водитель микроавтобуса, мужчина уверяет, что у машины отказали тормоза. В аварии пострадали два человека.

У микроавтобуса отказали тормоза. Фото: AK_VDK, dps_vl

У микроавтобуса отказали тормоза. Фото: AK_VDK, dps_vl

Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», водитель Toyota Town Acе спускался с улицы Капитана Шефнера. Автомобилист планировал выехать на главную дорогу, перед ним в ожидании разрешающего сигнала светофора стояли другие автомобили. В какой-то момент водитель понял, что тормозная система не исправна.

– Тормоза просто провалились, перестали работать, пытался затормозить ручником, но машина лишь разгонялась с горки, – поделился автолюбитель.

Микроавтобус начал вилять по дороге, пытаясь избежать выезда на основную магистраль, водитель попросту вывернул руль. Удар оказался довольно сильный. Первым на пути неуправляемой машины была Toyota Probox. В момент происшествия помимо водителя в минивэне находилась пассажирка. Как уверяют очевидцы, супруги не были пристегнуты. Экипажу понадобилась помощь медиков, девушка сильно ударилась головой, ее госпитализировали врачи скорой помощи.

Экипаж «Тойоты» ударился об лобовое стекло. Фото: AK_VDK, dps_vl

Экипаж «Тойоты» ударился об лобовое стекло. Фото: AK_VDK, dps_vl

По инерции Probox протаранил и впереди стоящий Mercеdez-Benz. В авто с правительственными номерами находились иностранные граждане. К счастью в этой машине обошлось без пострадавших. Сам виновник аварии отделался испугом. Мужчине теперь предстоит разбираться с причиной поломки своего железного коня, а также со страховыми выплатами для пострадавших.

Первый под удар попал минивэн. Фото: AK_VDK, dps_vl

Первый под удар попал минивэн. Фото: AK_VDK, dps_vl

Probox по инерции откинуло на другой автомобиль. Фото: AK_VDK, dps_vl

Probox по инерции откинуло на другой автомобиль. Фото: AK_VDK, dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU

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