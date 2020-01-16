Приморочка отказывалась гасить кредит и едва не потеряла автомобиль
Приморочка, взяв кредит, добровольно его выплачивать отказалась. Только после того, как судебные приставы наложили арест на ее автомобиль, она решила погасить задолженность, сообщает УФССП России по Приморскому краю.
В отделе судебных приставов по Партизанскому району находилось два исполнительных производства о взыскании с гражданки К. задолженностей на сумму 200 тысяч рублей. После того, как госслужащие установили имущество должницы, пристав-исполнитель запретил ей регистрационные действия в отношении машины марки Mitsubishi Lancer, 2006 года выпуска.
Но ограничительные меры не побудили неплательщицу вернуть долг. Поэтому ее автомобиль арестовали. Перспектива лишиться транспорта явно не входила в планы женщины, поэтому она все-таки решила в кратчайшие сроки погасить кредит.
ИСТОЧНИК KP.RU