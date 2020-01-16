2020-01-16T09:38:46+03:00
Общество

Приморочка отказывалась гасить кредит и едва не потеряла автомобиль

Женщина выплатила банку 200 тысяч рублей, только после того, как арестовали ее Mitsubishi Lancer
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Женщина погасила задолженностьЖенщина погасила задолженность
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Приморочка, взяв кредит, добровольно его выплачивать отказалась. Только после того, как судебные приставы наложили арест на ее автомобиль, она решила погасить задолженность, сообщает УФССП России по Приморскому краю.

В отделе судебных приставов по Партизанскому району находилось два исполнительных производства о взыскании с гражданки К. задолженностей на сумму 200 тысяч рублей. После того, как госслужащие установили имущество должницы, пристав-исполнитель запретил ей регистрационные действия в отношении машины марки Mitsubishi Lancer, 2006 года выпуска.

Но ограничительные меры не побудили неплательщицу вернуть долг. Поэтому ее автомобиль арестовали. Перспектива лишиться транспорта явно не входила в планы женщины, поэтому она все-таки решила в кратчайшие сроки погасить кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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