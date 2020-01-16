2020-01-16T10:07:03+03:00
Происшествия

«Успели потушить»: в Артеме загорелась обшивка на строящемся торговом центре

Пожарные прибыли на место спустя три минуты и не допустили дальнейшего распространения огня
Ангелина КРОВИНА
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В Приморье произошел пожар в строящемся торговом центреВ Приморье произошел пожар в строящемся торговом центреФото: Алексей БУЛАТОВ
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В строящемся торговом центре «МетрАмолл» в Артеме сегодня произошел пожар. Спасатели, прибыв на место за несколько минут, не допустили распространения огня. Никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу в 13.49 минут. Через пять минут пламя уже было локализировано прибывшими специалистами, а еще через десять полностью ликвидировано.

- При тушении было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники. Площадь возгорания была пять квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе профильного ведомства.

Горела обшивка с внешней стороны строящегося здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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