«Успели потушить»: в Артеме загорелась обшивка на строящемся торговом центре
В строящемся торговом центре «МетрАмолл» в Артеме сегодня произошел пожар. Спасатели, прибыв на место за несколько минут, не допустили распространения огня. Никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу в 13.49 минут. Через пять минут пламя уже было локализировано прибывшими специалистами, а еще через десять полностью ликвидировано.
- При тушении было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники. Площадь возгорания была пять квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе профильного ведомства.
Горела обшивка с внешней стороны строящегося здания.
ИСТОЧНИК KP.RU