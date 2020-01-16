Мужчина из Владивостока, одетый в куртку с леопардовым принтом, пропал в последний день года

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:43:19+03:00

До сих о местоположении приморца ничего не известно

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Андрей Зыбин пропал 31 декабря. В последний день 2019 года 43-летний мужчина вышел из дома по адресу: улица Новожилова, 35. До сих пор в свою квартиру он так и не вернулся, а о его местоположении ничего не известно, сообщают волонтеры отряда добровольцев «Примпоиск». Краевых жителей просят внимательно присмотреться к фотографии - быть может, кто-нибудь видел Андрея или очень похожего на него человека.

Приметы: на вид 40-50 лет, рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет: вязанная шапка черного цвета, куртка двухцветная (черная с вставками в виде окраса леопарда), голубые джинсы, черные ботинки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:

8 (4232) 27- 65-63, 27-93-60 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 - полиция;

8 914 721 22 32 - волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU