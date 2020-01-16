2020-01-16T11:52:00+03:00
Общество

Как спасти себя и своего ребенка от смертельной пневмонии в Приморье

Роспотребнадзор сообщает, что в крае повышенная заболеваемость вирусной инфекцией
Ангелина КРОВИНА
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В Приморье подъем заболеваемости пневмониейВ Приморье подъем заболеваемости пневмониейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Приморье на прошлой неделе, с 6 января и по 12 января, зарегистрировали повышенный уровень заболеваемости пневмонией. В профилактике этой вирусной инфекции важную роль играет предупреждение, как можно обезопасить себя и своего ребенка рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

Внебольничная пневмония - это острое заболевание, возникшее вне стационара или диагностированное в первые 2 суток от момента госпитализации. При тяжелом течение болезни человек может даже умереть. Как бы это страшно ни звучало, но в Приморье воспаление легких считается достаточно распространенным.

- На территории Приморского края заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 29,8% и среди отдельных возрастных групп населения. Среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа, продолжает превалировать вирус гриппа В (91,5% от общего количества положительных находок), на долю вирусов гриппа A(H1N1)2009, A(H3N2) приходится 8,5%.

Какие действия нужно предпринимать, чтобы предупредить болезнь, рассказали сотрудники Роспотребнадзора. Прежде всего, специалисты говорят соблюдать гигиену рук – как можно чаще их мыть. Эффективно будет вовсе обрабатывать ладони средством на основе спирта, к примеру, антисептиком. Прикрывать нос во время кашля или чихания следует бумажной салфеткой, а не руками. Носовые ходы необходимо промывать солевыми растворами.

В период подъема заболевания вирусными инфекциями следует избегать посещения многолюдных мест, а в жилых помещениях надо соблюдать режимы проветривания.

Также специалисты отмечают, что гораздо меньше подвергнуты риску заболеть граждане, ведущие здоровый образ жизни - занимающиеся физкультурой и употребляющими правильную пищу.

Если же вы или ваш ребенок все-таки заболели, то ни о каких детских садах и школах, речи быть не можете. Сразу же обращайтесь к врачу. При пневмонии ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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