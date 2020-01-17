Три района Владивостока частично остались без света
Энергетики рассказали, где пройдут плановые работы
Во Владивостоке плановые отключения светаФото: Милана СОКОЛ
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17 января в список отключений во Владивостоке попали три района. Электричество покинет дома горожан с 9:00 до 17:00. Отключения носят плановый характер, длительность каждого из них зависит от сложности работ на линии и в среднем займет от двух до восьми часов.
Света сегодня не будет в Советском, Ленинском и Первомайском районах Владивостока. По сообщению МУПВ ВПЭС, отключения электричества в разное время проходят по следующим адресам:
Список адресов. Фото: МУПВ ВПЭС
ИСТОЧНИК KP.RU