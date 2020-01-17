2020-01-17T03:40:28+03:00
Происшествия

Утренние ДТП сковали движение в приморской столице

Аварии случились на Некрасовской, Постышева и Воропаева [видео]
Милана СОКОЛ
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С утра движение в городе оказалось осложненоС утра движение в городе оказалось осложненоФото: Милана СОКОЛ
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Невнимательность некоторых водителей стала причиной ряда ДТП в утренние часы во Владивостоке. Как следствие – на некоторых улицах осложнено движение. Аварии произошли в Ленинском и Первореченском районах города.

По свидетельствам очевидцев, замедленно движется транспорт со стороны гоголя на некрасовский путепровод. Здесь дорогу не смогли поделить автомобиль таксомоторной компании и микроавтобус.

Авария с такси на Некрасовской.Видео:dpskontrol125rus

Несоблюдение дистанции также стало причиной ДТП в районе Воропаева. Седан догнал кроссовер перед мостом.

Незначительное столкновение привело к пробке на Воропаева.Видео: dpskontrol125rus

Небольшая авария стали причиной внушительной пробки в районе остановки общественного транспорта «Постышева». Полосу движения Автомобилисты не поделили среднюю на проспекте 100-летия Владивостоку, 57Г.

Автомобилисты не смогли поделить среднюю полосу. Фото:dpskontrol125rus

Автомобилисты не смогли поделить среднюю полосу. Фото:dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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