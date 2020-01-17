Утренние ДТП сковали движение в приморской столице
Невнимательность некоторых водителей стала причиной ряда ДТП в утренние часы во Владивостоке. Как следствие – на некоторых улицах осложнено движение. Аварии произошли в Ленинском и Первореченском районах города.
По свидетельствам очевидцев, замедленно движется транспорт со стороны гоголя на некрасовский путепровод. Здесь дорогу не смогли поделить автомобиль таксомоторной компании и микроавтобус.
Авария с такси на Некрасовской.Видео:dpskontrol125rus
Несоблюдение дистанции также стало причиной ДТП в районе Воропаева. Седан догнал кроссовер перед мостом.
Незначительное столкновение привело к пробке на Воропаева.Видео: dpskontrol125rus
Небольшая авария стали причиной внушительной пробки в районе остановки общественного транспорта «Постышева». Полосу движения Автомобилисты не поделили среднюю на проспекте 100-летия Владивостоку, 57Г.
Автомобилисты не смогли поделить среднюю полосу. Фото:dpskontrol125rus
ИСТОЧНИК KP.RU