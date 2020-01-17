2020-01-17T04:26:25+03:00
Происшествия

Прогулка по Владивостоку с синтетикой закончилась задержанием

Девушка, увидев представителей закона, выдала себя нервным поведением
Милана СОКОЛ
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Девушке грозит наказание в соответствии с законом РФДевушке грозит наказание в соответствии с законом РФФото: Милана СОКОЛ
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Нервное поведение жительницы Владивостока привлекло внимание сотрудников Росгвардии. 24-летняя особа попыталась скрыться во дворах, заметив людей в форме. Оказалось, что при себе у девушки были запрещенные вещества. Позднее экспертиза подтвердила, что содержимое сверстка – наркотиком синтетического происхождения.

Подозрительную горожанку заметил на Бородинской экипаж вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования. Увидев стражей порядка, девушка занервничала и ускорила шаг, свернув во дворы. Пешехода удалось догнать и остановить для проверки личности. По сообщению пресс-службы Управления Росгвардии Приморья, горожанка прятала сверток с наркотиками, весом 0,37 грамма, что считается значительным размером. На место происшествия приехал оперативный наряд. Теперь горожанке грозит серьезное разбирательство с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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