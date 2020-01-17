Похоже, уснул с сигаретой: пожар уничтожил квартиру в многоэтажке Владивостока

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:29:43+03:00

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Крупный пожар произошел накануне вечером в Ленинском районе Владивостоке. Пламенем оказалась объята многоэтажка на улице Адмирала Юмашева. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», спасателям пришлось эвакуировать некоторых жильцов дома, помощь медиков понадобилась одному пострадавшему. В тушении участвовали сразу 19 человек и 5 единиц техники.

Возгорание квартиры на последнем этаже дома №36 на Адмирала Юмашева произошло вечером. Тревожный вызов с места происшествия поступил на пульт пожарной охраны в 21:01. Спустя 9 минут по указанному адресу приехали первые пожарные расчеты. К моменту появления специалистов внутренняя отделка комнаты была объята огнем. На лестничных пролетах наблюдалось сильное задымление, поэтому пришлось задействовать звено газодымозащитной службы. Специалисты вывели на улицу пятерых человек, один мужчина был передан врачам скорой медицинской помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/755142" frameborder="0"></iframe> Пожар в многоэтажном доме во Владивостоке.Видео: dps_vl

По словам очевидцев, хозяин сгоревшей квартиры мог попросту уснуть на диване с сигаретой. Однако официально подтвердить или опровергнуть эту версию специалисты смогут после экспертизы.

Огонь удалось локализовать в 21:21, а полностью ликвидировать пожар в 21:58.

ИСТОЧНИК KP.RU