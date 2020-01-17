2020-01-17T06:26:17+03:00
Общество

Водители, будьте осторожны, смотрите в оба: бессмертных приморских пешеходов обсуждают в сети

Видеорегистратор запечатлел момент серьезного нарушения ПДД
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пешеходы вышагнули практически под машину.Пешеходы вышагнули практически под машину.Фото: dps_vl
Изменить размер текста:

В неприятной ситуации на днях оказался водитель из Приморья, под машину которого чуть не попали бесстрашные пешеходы. Беспечные молодые люди решили пересечь дорогу в неположенном месте, при том что рядом находился регулируемый пешеходный переход. Лишь благодаря реакции автомобилиста обошлось без пострадавших. Мужчина поделился видео с дорожным инцидентом в сети, приморцы горячо обсуждают поступок пеших нарушителей ПДД.

– На видео скорее всего студенты ДВФУ, на острове Русский. Люди, мать вашу, вы не бессмертны. Почитайте главу 4 ПДД РФ – обязанности пешеходов. Если лень, то просто смотрите по сторонам, когда переходите дорогу в неположенном месте. Я же и сесть могу, из-за этих сверхразумов, – отметил автор поста в инстаграм.

Бесстрашные пешеходы чуть не угодили под колеса.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ

Мужчина вовремя остановился, при этом отругал нарушителей. Пользователи социальных сетей активно поддерживают автомобилиста, уверяя, что подобный случай, к сожалению, не единичный.

– Да они так по всему городу шарахаются, этот хоть на дорогу глянул, – отмечает житель Владивостока.

Приморцы недоумевают, зачем рисковать жизнью, когда в непосредственной близости расположен регулируемый пешеходный переход.

– По нашим правилам все равно будет виноват водитель. Так что автолюбители, будьте осторожны, – предупреждают об опасности друг друга подписчики популярного автомобильного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хитрый приморец украл из такси телефон и дважды получил за него деньги
К Новому году по лунному календарю в Китае пройдет традиционный концерт
Во Владивостоке водителя длинномера накажут за порчу светофоров
Во Владивостоке сотрудник ВУЗа попался на мошенничестве
Водители, будьте осторожны, смотрите в оба: бессмертных приморских пешеходов обсуждают в сети
Похоже, уснул с сигаретой: пожар уничтожил квартиру в многоэтажке Владивостока
Прогулка по Владивостоку с синтетикой закончилась задержанием
Утренние ДТП сковали движение в приморской столице
Три района Владивостока частично остались без света
Как в кино: двое жителей Приморья угнали школьный автобус
Как спасти себя и своего ребенка от смертельной пневмонии в Приморье
Мужчина из Владивостока, одетый в куртку с леопардовым принтом, пропал в последний день года
«Успели потушить»: в Артеме загорелась обшивка на строящемся торговом центре