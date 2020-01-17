Водители, будьте осторожны, смотрите в оба: бессмертных приморских пешеходов обсуждают в сети
В неприятной ситуации на днях оказался водитель из Приморья, под машину которого чуть не попали бесстрашные пешеходы. Беспечные молодые люди решили пересечь дорогу в неположенном месте, при том что рядом находился регулируемый пешеходный переход. Лишь благодаря реакции автомобилиста обошлось без пострадавших. Мужчина поделился видео с дорожным инцидентом в сети, приморцы горячо обсуждают поступок пеших нарушителей ПДД.
– На видео скорее всего студенты ДВФУ, на острове Русский. Люди, мать вашу, вы не бессмертны. Почитайте главу 4 ПДД РФ – обязанности пешеходов. Если лень, то просто смотрите по сторонам, когда переходите дорогу в неположенном месте. Я же и сесть могу, из-за этих сверхразумов, – отметил автор поста в инстаграм.
Бесстрашные пешеходы чуть не угодили под колеса.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ
Мужчина вовремя остановился, при этом отругал нарушителей. Пользователи социальных сетей активно поддерживают автомобилиста, уверяя, что подобный случай, к сожалению, не единичный.
– Да они так по всему городу шарахаются, этот хоть на дорогу глянул, – отмечает житель Владивостока.
Приморцы недоумевают, зачем рисковать жизнью, когда в непосредственной близости расположен регулируемый пешеходный переход.
– По нашим правилам все равно будет виноват водитель. Так что автолюбители, будьте осторожны, – предупреждают об опасности друг друга подписчики популярного автомобильного сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU