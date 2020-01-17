2020-01-17T08:12:05+03:00
Происшествия

Во Владивостоке сотрудник ВУЗа попался на мошенничестве

Начальник одного из отделов пытался похитить деньги предпринимателя
Милана СОКОЛ
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Работник решил присвоить чужие деньгиРаботник решил присвоить чужие деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Начальника отдела внешнего клининга одного из высших учебных заведений Владивостока обвиняют в покушении на мошенничество. Пытаясь завладеть чужими деньгами, злоумышленник разработал хитрую схему. Однако довести преступление до конца мужчине не удалось, в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов. В итоге подозреваемого взяли с полочным и заранее заготовленным муляжом денег.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, правонарушение пресечено в сентябре 2019 года. Воспользовавшись служебным положением, начальник отдела внешнего клининга гарантировал заключение договоров поставщику грунта за определенное вознаграждение. Для организации последующих покупок работник потребовал передать ему 10% денежных средств от полученных бизнесменом денег за поставленную ранее землю – 300 тысяч рублей. Потерпевший согласился при этом обратился к сотрудникам правоохранительными органами, которые в свою очередь подготовили частичный муляж, 196 тысяч рублей являлись имитацией.

В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств вины работника ВУЗа. В ближайшее время материалы будут переданы в суд. Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут специалисты УФСБ России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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