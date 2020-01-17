2020-01-17T10:34:11+03:00
Происшествия

Хитрый приморец украл из такси телефон и дважды получил за него деньги

Злоумышленник также опустошил карту владельца мобильного
Милана СОКОЛ
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Мужчина присвоил чужой телефонМужчина присвоил чужой телефонФото: pixabay.com
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31-летний ранее судимый житель Приморья умудрился поправить финансовое состояние за счет чужого мобильного. Мужчина украл забытый в такси телефон, после чего потребовал за него выкуп. Однако на этом история не закончилась. Получив деньги, злоумышленник не вернул аппарат законному владельцу, а заложил его в ломбард. При этом приморец успел еще и снять деньги через мобильное банковское приложение.

Присвоение чужого имущества закончилось уголовными делами по двум статьям и реальным тюремным сроком. 31-летний ранее судимый житель Уссурийска, нашел в такси телефон, забрал его себе, естественно не сообщив водителю. С помощью установленного приложения «Мобильный банк» мужчина перевел себе на счет 1300 рублей. После этого злоумышленник связался с истинным владельцем телефона, обещая вернуть дорогостоящий аппарат за 4500 рублей. Получив деньги, ушлый мошенник сдал похищенный сотовый в ломбард. Потерпевшему пришлось обратиться в полицию. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, личность подозреваемого удалось установить сотрудникам уголовного розыска. Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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