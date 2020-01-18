Погода во Владивостоке на 18 января 2020 года: без осадков и -6 градусов
Сегодня, 18 января, в Приморье погоду определяет гребень азиатского антициклона. В крае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах 0…-11 градусов.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Стойки термометр покажет -4…-6 градусов.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -5…-7 градусов.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух выхолодится до -1…-3 градусов, передает портал «Примпогода».
ИСТОЧНИК KP.RU