Погода во Владивостоке на 18 января 2020 года: без осадков и -6 градусов

18 Янв. 2020 2020-01-18T03:51:57+03:00

Осадков не ожидается на всей территории региона

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Сегодня, 18 января, в Приморье погоду определяет гребень азиатского антициклона. В крае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах 0…-11 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Стойки термометр покажет -4…-6 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -5…-7 градусов.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух выхолодится до -1…-3 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU