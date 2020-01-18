Опозоренный на всю Корею: житель Владивостока требовал с туристов деньги за фото с совой и теперь заплатит штраф

18 Янв. 2020 2020-01-18T04:55:32+03:00

Бизнесмену 23 года и занимается он предпринимательством незаконно. Фото: скриншот с видео Travel maker 채요니 - Yony

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Наверно, все видели на набережной Спортивной гавани мужчину с совой-сипухой, который предлагает сфотографироваться с красивой птицей. Семья из Южной Кореи чуть попалась на уловку горе-предпринимателя: пока дочь отходила, родители сделали снимок с пернатым, за что бизнесмен потребовал с них одну тысячу рублей.

На помощь к озадаченным маме и папе прибежала дочь, которая является видеоблогером с почти тремя тысячами подписчиков. Девушка стала ругаться с мужчиной. Основная ее претензия заключалась в том, что предприниматель не предупредил сколько стоит фото. Девушка даже предлагала удалить злосчастный снимок, но бизнесмен не отступал. Девушка сняла происходящее на видео и поделилась им со своими подписчиками.

За дело взялась полиция, которая организовала проверку. Установлено, что бизнесмену 23 года и занимается он предпринимательством незаконно.

- Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в мировой суд для принятия решения. За незаконное предпринимательство российским законодательством предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере до двух тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU