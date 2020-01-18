Как тут выжить: Владивосток вошел в рейтинг самых дорогих городов мира

18 Янв. 2020 2020-01-18T05:04:23+03:00

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Январский рейтинг по уровню жизни показал, что в России 22 дорогих города. Вошел туда и Владивосток, который оказался на 275 строчке списка, составленного базой данных Numbeo.

Дальневосточная столица недалеко ушла от российской - Москва занимает 251 место. Владивосток дышит в спину златоглавой. А вот еще одну столицу - Северную - приморский центр по дороговизне обогнал на девять позиций.

Рейтинг составляется на основе нескольких индексов: стоимости жизни, аренды, бакалеи, ресторана и покупательской способности. Причем все показатели относятся к Нью-Йорку. Например, если уровень жизни 120, это значит, что он на 20 процентов выше, чем в Нью-Йорке.

Эксперты посчитали, что во Владивостоке стоимости жизни равна 43,39 процента, аренды - 16,19, бакалеи - 30,38, ресторана - 40,88 и покупательской способности - 34,4 процента.

Всего в рейтинге 440 позиция, первую строчку занимает Цюрих. Швейцария забрала пять первых мест и удерживает звание самой дорогой страны в мире. Замыкает рейтинг Индия с тремя городами, на последней строчке Тируванантапурам.

ИСТОЧНИК KP.RU