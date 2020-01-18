Пожар в частном доме в селе Лазо: есть жертвы

18 Янв. 2020 2020-01-18T06:59:35+03:00

Огонь полыхал на крыше, веранде, кухне и в комнате Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

На месте были обнаружены два человека без признаков жизни

Изменить размер текста: A A

В приморском селе Лазо днем 17 января вспыхнул частный дом. Огнеборцы прибыли к месту через пять минут. Когда пожар был ликвидирован, в доме были найдены мужчина и женщина.

Огонь полыхал на крыше, веранде, кухне и в комнате. Около получаса потребовалось пожарным, чтобы прекратить распространение пламени и локализовать. Еще через полчаса огонь был успешно потушен.

В доме огнеборцы обнаружили мужчину и женщину пожилого возраста. К сожалению, они не подавали признаков жизни. Пенсионеры были переданы врачам скорой медицинской помощи.

- Площадь пожара составила 98 квадратных метров. На месте были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU