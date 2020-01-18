Будьте осторожны: у «Адмирала» появился сайт-двойник

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:58:16+03:00

Билеты на хоккейные матчи на неправильном сайте продают по завышенной цене

Изменить размер текста: A A

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» столкнулся с сайтом-двойником, на котором билеты продаются в три раза больше их реальной цены. ХК призывает болельщиков быть бдительными и обращать внимание на адрес сайта.

Сайт-двойник скрывается под адресом hcadmiral.com. От оригинального интернет-ресурса его отличает дизайн. Болельщикам советуют не покупать билеты на неофициальных сайтах - иначе есть риск нарваться на мошенников.

- Приобретайте билеты только на официальном сайте ХК «Адмирал» (hcadmiral.ru), либо в точках продажи наших партнеров: vl.ru, dalparter.ru и tysa.ru, - говорится на официальном сайте хоккейного клуба.

Полный список адресов, где можно купить билеты на матч, опубликованы на сайте «Адмирала». Ознакомиться с ним можно, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU