2020-01-18T09:39:36+03:00
Общество

Типичный январь: на Крещение в Приморье ожидаются снег и 0 градусов

Осадки накроют южную часть региона, крещенских морозов не предвидится
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Крепких крещенских морозов синоптики не прогнозируютКрепких крещенских морозов синоптики не прогнозируютФото: Алексей БУЛАТОВ
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Капризная приморская погода вместо крещенских морозов дарит подарок в виде теплой погоды в январе. На регион идет циклон, который обрушит на регион снег в ночь на один из главных православных праздников.

В Крещенскую ночь в Японское море выйдет неглубокий циклон, который окажет влияние на южную часть Приморья. Здесь будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Столбик термометра ночью доберется до -7 градусов. Днем вероятность выпадения снега сохраняется, а температуры воздуха местами составят 0 градусов. В северных районах 19 января воздух выхолодится до -3…-10 градусов.

Во Владивостоке в Крещенскую ночь облачно, утром возможен небольшой снег. Морозов не ожидается - минимальная температура воздуха будет в пределах -9…-12 градусов, передает портал «Примпогода».

Днем, 19 января, большую часть дня будет идти снег. Днем столбик термометра покажет -3…-6 градусов. На дорогах возможен гололед, поэтому автомобилистам стоит соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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