2020-01-20T00:36:53+03:00
Происшествия

Житель Владивостока совершил налет на офис микрофинансовой компании

За каждую тысячу по году тюрьмы: вместо займа мужчина решил украсть деньги
Милана СОКОЛ
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Выручка компании оказалась маленькойВыручка компании оказалась маленькойФото: Милана СОКОЛ
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38-летний ранее судимый житель Владивостока решил поправить финансовое состояние с помощью микрофинансовой компании. Однако займ горожанин брать не планировал. Злоумышленник попросту похитил деньги из офиса, при этом выбрал крайне неудачный момент, в кассе особо не было денег.

Тревожный вызов о происшествии поступил в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку. По сообщению пресс-службы ведомства, с заявлением о пропаже денег обратилась 43-летняя местная жительница. Офис компании, занимающейся микрозаймами, находится на Океанском проспекте. Заявительница, испугавшись мужчину, требовавшего отдать всю наличность, лишилась 4 тысяч рублей. Женщина успела запомнить нападавшего, поэтому его ориентировка быстро оказалась у полицейских. Мужчину, подходящего под описание, удалось задержать специалистам. В полицейском участке, ранее судимый горожанин уже сознался в преступлении. Теперь любителю легкой наживы грозит лишение свободы на срок до 4-х лет. В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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