2020-01-20T01:06:01+03:00
Общество

Дети, перекинутые через забор – не принимаются: необычное объявление обсуждают приморцы

К режиму работы сада взрослых приучают с юмором
Милана СОКОЛ
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Объявление вызвало шквал комментариевОбъявление вызвало шквал комментариевФото: mark2_che
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Необычное объявление, размещенное перед входом в детский сад, буквально взорвало сеть. Согласно тексту – детям, перекинутым через забор в учреждении отнюдь не рады. Подобную меру воспитания родителей с юмором, приморцы восприняли с пониманием. Жители Уссурийска подтвердили, что объявление сфотографировано в местном детском саду.

Текст, с просьбой не перекидывать детей через забор – шутка не новая, но каждый раз воспринимается публикой с воодушевлением, давая разгул фантазии и возможность обсуждения деталей. Так случилось и накануне, когда объявление появилось в популярном паблике Уссурийска. Доподлинно не известно, где именно сделано фото, однако местные жители уверяют, что предупреждение висит у ворот детского садика, расположенного на улице Попова.

– 100% это сад на Попова, №15. Я сам узнал забор и фасад,– делятся приморцы в интернете.

Просьба к родителям, призывающая не опаздывать и прописанная с ноткой иронии, стала причиной обсуждения в сети.

– Правильно, а то выспятся и идут некоторые к 11. Еще и завтрак требуют, хотя уже обед скоро,– отмечает жительница Приморья.

Шуточная подача информации, подняла довольно серьезные темы.

– Таким способом воспитатели доводят до сведения родителей, что в саду есть режим и дисциплина!!! И это правильно. В школу же не опаздывают дети! Ровно в 8:00 звонок,– констатируют подписчики.

Стоит отметить, что многие отнеслись к объявлению, как и полагается – с иронией.

– Трудно представить эту ситуацию без смеха. Получается их обратно перекидывают?,– пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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