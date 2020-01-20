Дети, перекинутые через забор – не принимаются: необычное объявление обсуждают приморцы
Необычное объявление, размещенное перед входом в детский сад, буквально взорвало сеть. Согласно тексту – детям, перекинутым через забор в учреждении отнюдь не рады. Подобную меру воспитания родителей с юмором, приморцы восприняли с пониманием. Жители Уссурийска подтвердили, что объявление сфотографировано в местном детском саду.
Текст, с просьбой не перекидывать детей через забор – шутка не новая, но каждый раз воспринимается публикой с воодушевлением, давая разгул фантазии и возможность обсуждения деталей. Так случилось и накануне, когда объявление появилось в популярном паблике Уссурийска. Доподлинно не известно, где именно сделано фото, однако местные жители уверяют, что предупреждение висит у ворот детского садика, расположенного на улице Попова.
– 100% это сад на Попова, №15. Я сам узнал забор и фасад,– делятся приморцы в интернете.
Просьба к родителям, призывающая не опаздывать и прописанная с ноткой иронии, стала причиной обсуждения в сети.
– Правильно, а то выспятся и идут некоторые к 11. Еще и завтрак требуют, хотя уже обед скоро,– отмечает жительница Приморья.
Шуточная подача информации, подняла довольно серьезные темы.
– Таким способом воспитатели доводят до сведения родителей, что в саду есть режим и дисциплина!!! И это правильно. В школу же не опаздывают дети! Ровно в 8:00 звонок,– констатируют подписчики.
Стоит отметить, что многие отнеслись к объявлению, как и полагается – с иронией.
– Трудно представить эту ситуацию без смеха. Получается их обратно перекидывают?,– пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU