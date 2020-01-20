Понедельник – день тяжелый: транспортные заторы сковали Владивосток

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:29:21+03:00

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Утро в начале новой рабочей недели во Владивостоке стартовало с заторов. Транспортная обстановка в понедельник осложнила движение в трех районах города – Ленинском, Фрунзенском и Первореченском. На данный момент загруженность дорог в приморской столице сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 6 баллов.

По сообщениям автомобилистов, особенно сложная ситуация на дороге в утренние часы сложилась на проспекте 100-летия Владивостоку. Транспортный затор в город начинается от Магнитогорской. В левом ряду по направлению на Вторую Речку произошло ДТП, что значительно усугубляет сложившуюся обстановку. Пробка сковывает движение вплоть до Молодежной. В обратном направлении внушительный транспортный затор начинается с Некрасовского путепровода. Добраться до путепровода также проблематично, наблюдается пробка на Народном проспекте и Военном шоссе.

Замедленно движется транспорт с Некрасовской по односторонней дороге на Партизанском проспекте. Осложнено движение в сторону «Инструментального завода» на проспекте Красного Знамени и Гоголя. Замер в ожидании движения транспорт на «Голубиной Пади» и «Фуникулере». С верхней видовой площадки осложнен проезд на Суханова.

Как сообщают очевидцы, крайне затруднено движение на Золотой мост по Харьковской и Калинина. Затор с Шепеткова на Карскую, по Спиридонова на Луговую, а с Луговой в сторону центра.

Транспортные заторы сковали основные магистралиФото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU